Партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Балашихи

Глава Балашихи Сергей Юров принял участие в отправке гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В состав груза вошли инструменты, запчасти, технические жидкости, автономные отопители, генератор, маскировочные сети — груз сформирован по запросу одного из подразделений.

Сергей Юров поблагодарил всех участников акции: жителей, предпринимателей, волонтеров, членов и сторонников партии «Единая Россия».

«Спасибо всем, кто включается в эту работу: только вместе мы можем обеспечивать столь серьезную и системную поддержку», — сказал Сергей Юров.

Гуманитарная помощь передана представителям подразделения, которые доставят ее в батальон. По словам военнослужащего с позывным «Гагарин», до батальона попадет техника и обеспечится перевозка личного состава, боекомплект и эвакуация.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной поддержки: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Дополнительные пункты и перечень необходимых вещей для фронта публикуются на сайте volonter.mosreg.ru.