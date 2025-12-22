Партию гумпомощи из Можайска доставили в госпиталь Краснознаменска

Уже седьмой гуманитарный груз отправили в военный госпиталь из Можайска. В том числе для бойцов выступил ансамбль округа.

Творческий подарок для военнослужащих подготовил ансамбль песни «Калинка» Можайского культурно-досугового центра. Также их поздравили сказочные персонажи — Дед Мороз и Снегурочка. Они исполнили несколько композиций на саксофоне.

Саму гумпомощь собрали неравнодушные жители, ученики и работники предприятий. Они сопровождали груз и лично передали его в госпиталь. В поездку отправились социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, а также участник и ветеран СВО Сурен Ерканян.

В посылку вошли самые необходимые вещи, а также пирожки, испеченные матерями и женами погибших героев. Кроме того, им доставили знаменитое можайское молоко.

«Спасибо каждому, кто участвует в этой важной миссии! Ваша поддержка, забота и вера помогают нашим бойцам на пути к выздоровлению и дают им силы», — сказала Галина Аксенова.