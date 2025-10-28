Партию гуманитарной помощи передали в зону СВО из Серпухова

Сотрудники «Серпуховского информационного агентства» передали генератор и бензопилу участникам СВО. Оборудование запросили бойцы, которые находятся на передовой.

В редакции информационного агентства прошла встреча с ветераном СВО Дмитрием Апариным, его супругой Еленой и детьми Алексеем, Дмитрием и Ангелиной. Именно родственник ветерана попросил передать на передовую генератор и бензопилу. Оборудование необходимо на новом направлении, куда недавно перебросили часть военных сил России. Груз доставят волонтеры Ярославского полка.

Семью Апариных поприветствовали председатель Союза журналистов Подмосковья, директор «Серпуховского информационного агентства» Мария Панкратьева, руководитель Единого центра поддержки участников СВО Лидия Халачева и журналисты.

Для семьи провели экскурсию по телеканалу «ОТВ-Серпухов». Они увидели процесс создания новостей, а ведущая Ирина Зайцева показала, как записывать подводки к сюжетам.