Партию гуманитарной помощи передали в зону СВО из Пушкино

В Пушкино участнику специальной военной операции с позывным Марс вручили удостоверение Ассоциации ветеранов СВО. Перед отправкой к месту службы он получил гуманитарный груз, собранный при поддержке местных депутатов и волонтеров.

Боец прибыл в округ для получения необходимых документов и помощи перед возвращением в зону выполнения задач. По его запросу был организован сбор вещей первой необходимости, в который включились представители местного отделения и добровольческие объединения.

В формировании груза участвовали депутат фракции «Единая Россия» Совета депутатов городского округа Пушкинский Любовь Дмитриева и руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев. В состав помощи вошли медицинские принадлежности, средства гигиены, сухие души, бытовые расходники, маскировочные сети и продукты длительного хранения.

Передача состоялась в рабочем формате. Особое внимание уделили качеству и востребованности собранных вещей, чтобы обеспечить бойца всем необходимым на ближайший период службы.

Леонид Соболев отметил участие жителей и волонтеров в поддержке военнослужащих. Он подчеркнул значимость такой работы для бойцов, находящихся в зоне выполнения задач.

«Мы искренне благодарим всех, кто участвовал в сборе: ваши усилия, время и ресурсы стали частичкой тепла, которая обязательно дойдет до наших бойцов. Пусть эта помощь станет не только материальной поддержкой, но и знаком того, что мы — вместе, и никто не останется без внимания!», — сказал он.

В округе действует более 30 волонтерских групп, которые помогают военнослужащим и их семьям. На базе «Единой России» работает единый центр поддержки, где оказывают помощь участникам СВО и их близким, а также реализуют программы адаптации после службы.