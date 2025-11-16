Партию гуманитарной помощи передали из Красногорска в зону СВО

Фото: Посещение губернатором Подмосковья пункта сбора гуманитарной помощи для жителей ЛДНР в «Молодежном центре» в Красногорске / Медиасток.рф

В Красногорске собрали три машины гуманитарной помощи, которую вскоре отправят участникам специальной военной операции и жителям новых территорий. В акции приняли участие филиалы культурно-досугового комплекса «Красногорье» в Нахабине, Путилкове, Отрадном, Петрово-Дальнем и Позднякове.

Жители принесли теплые вещи, белье, консервы, крупы, макароны, сладости и воду.

«Во всех наших филиалах к празднику проходили концертные программы. Мы попросили творческие коллективы, активных родителей и сотрудников принять участие. Мы благодарны всем нашим активным родителям, которые откликнулись и поддержали. В этот раз мы собрали очень большое количество помощи», — сказала директор МАУ КДК «Красногорье» Вероника Андриянова.

Отметим, в течение 2025 года культурно-досуговый центр «Красногорье» организовал пять сборов гуманитарной помощи.