Партию гуманитарной помощи отправят из Серпухова в зону СВО

Волонтеры Молодежного центра в Серпухове отправили в распределительный центр очередную партию гуманитарной помощи. Необходимые вещи передадут бойцам СВО.

Сбор гуманитарной помощи объявили «Волонтеры Подмосковья» и активисты «Молодой гвардии». В состав вошли продукты питания, средства личной гигиены, письма поддержки, а также школьные наборы для детей к 1 сентября. Инициатива является отражением единства и гражданской ответственности серпуховичей.

Отметим, пункты приема гуманитарной помощи в Серпухове работают на постоянной основе. Сотрудники администрации поблагодарили жителей за неравнодушие.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.