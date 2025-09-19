Партию гуманитарной помощи отправят из Котельников в зону СВО

Активисты «Молодой гвардии» в Котельниках собрали гуманитарный груз для отправки бригаде «Эспаньола» в зону СВО. Они закупили 50 килограммов овощных консервов для поддержания здоровья и иммунитета военнослужащих.

Активисты отметили, что овощи — источник витаминов, клетчатки и микроэлементов. Консервы помогут сбалансировать питание военнослужащих, так как в полевых условиях их рацион состоит из сухпайков.

Муниципальные депутаты помогли в сборе гуманитарной помощи. Председатель Совета Анатолий Бондаренко поддержал идею регионального штаба «Молодой гвардии».

Активисты также оставили теплые пожелания на коробках.

«Для нас важно не просто отправить помощь, но и передать частичку нашего тепла и уверенности в том, что мы гордимся нашими бойцами», — отметила исполняющая обязанности руководителя местного отделения МГЕРа Светлана Кормильцына.