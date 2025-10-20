Партию гуманитарной помощи отправят бойцам СВО из Павловского Посада

Подготовка к отправке гуманитарного конвоя в зону проведения специальной военной операции активно идет во дворе администрации муниципалитета. Инициатива принадлежит штабу по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданному главой округа Денисом Семеновым.

Гуманитарную помощь получат бойцы из Павловского Посада и Электрогорска, призванные через местный военкомат. Они несут службу в более чем 60 подразделениях в Курской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Харьковской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

Для участников СВО собрали все самое необходимое: дорожную технику, генераторы, средства связи и другое оборудование. Военнослужащим также доставят личные посылки.

В организации отправки гуманитарного груза активно помогают волонтеры «Молодой Гвардии» и кадетского класса школы № 14 города Электрогорск. Отправка конвоя запланирована на 20 октября.