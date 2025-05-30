Партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Люберец

На территории АО «Люберецкий Водоканал» в городском округе Люберцы прошла передача гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Партию гумпомощи отправят на Краснолимановское направление.
В состав отправленного груза вошли необходимые по запросу воинской части мотоциклы, технологическое оборудование — средства связи, дроны, элементы технических приспособлений для экипировки бойцов, а также одежда и аксессуары, обеспечивающие безопасность и комфорт защитников.
Военнослужащие выразили благодарность всем неравнодушным гражданам, принявшим участие в сборе помощи.
Формирование гуманитарного груза стало возможным благодаря поддержке главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, руководителя Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александра Кулагина и генерального директора АО «Люберецкий Водоканал» Евгения Клейнбурда.
Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО продолжает активную работу по сбору и доставке гуманитарной помощи для поддержки мирного населения, военнослужащих и добровольцев в зоне специальной военной операции.
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