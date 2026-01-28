Партию гуманитарной помощи отправили в Донбасс из Мытищ

Волонтеры автономной некоммерческой организации «От сердца к сердцу» и неравнодушные жители из Мытищ собрали конвой гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Основная часть отправленного груза состоит из адресных посылок, предназначенных для мирных жителей региона и детских учреждений.

В партию гуманитарного груза вошли самые необходимые вещи, продукты питания, детские письма, а также 10 комодов и около 30 кроватей для детей в возрасте до трех лет.

Мать погибшего участника СВО из Мытищ Надежда Качура приобрела для незнакомого солдата индивидуальный подарок — спальный мешок, вложив в него трогательное письмо бойцу, в котором содержатся пожелания добра, здоровья и скорейшего возвращения домой живым и невредимым.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая выразила благодарность всем, кто участвует в организации и сборе гуманитарной помощи для военнослужащих.