Партию гуманитарной помощи отправили в ДНР из Мытищ

Гуманитарный груз для военнослужащих в Донецкую народную республику доставили секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с председателем совета депутатов городского округа Мытищи Андреем Гореликовым. Бойцы получили технику, которая значительно улучшит мобильность при передвижении и повысит эффективность при выполнении боевых задач.

Военнослужащие рассказали, что самым ценным грузом были детские письма и рисунки. Трогательные послания, наполненные искренней любовью и поддержкой, стали источником вдохновения и моральной силы для наших бойцов.

«Побывали в расположении, пообщались с военнослужащими, узнали, как у них проходит жизнь на фронте. Посмотрели, как у ребят устроен быт. Настрой у наших защитников отличный — это самое главное» — сказала глава Мытищ Юлия Купецкая.

Андрей Гореликов также подчеркнул важность единства и сплоченности в это непростое время, а также важность оказания всесторонней поддержки военнослужащим на передовой.

Визит Юлии Купецкой и Андрея Гореликова в Донецкую народную республику не ограничился только передачей гуманитарной помощи. Они также приняли участие в церемонии награждения государственными наградами бойцов, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач.

В городском округе Мытищи пункты сбора гуманитарной помощи продолжают свою работу по адресам: улица Юбилейная, дом 27, штаб фонда «От сердца к сердцу», улица Силикатная, дом 12, молодежный центр «Импульс», улица Мира, дом 2а, ДК «Яуза, улица Мира, дом 37, местное отделение партии „Единая Россия“, улица Летная, дом 17, Ледовый дворец „Арена Мытищи“, улица Мира, дом 9, Штаб волонтеров.