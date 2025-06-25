Партию гуманитарной помощи отправили из Воскресенска в зону СВО

Руководитель «Молодой гвардии» в Воскресенске Анастасия Парахина отправилась в зону СВО и передала гуманитарную помощь бойцам. Поездки в приграничные территории стали неотъемлемой частью работы волонтеров.

В составе гуманитарного груза — резина, шины, рации, повербанки, продукты питания, медикаменты, вода, металлические сваи, пилы, лопаты и многое другое. Инициатива по сбору необходимых вещей — знак уважения и благодарности защитникам государства.

«Поездки с гуманитарным грузом стали неотъемлемой частью работы нашей организации. Это не только доставка необходимых вещей, но и установление живой связи с теми, кто находится далеко от дома. Мы уверены, что такая поддержка жизненно важна для наших бойцов в столь непростое время» ― сказала Анастасия Парахина.