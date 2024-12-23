Партию гуманитарной помощи отправили из Ногинска в зону СВО

«Центр допризывной подготовки молодежи» Богородского городского округа вместе с общественными организациями отправили уже второй гуманитарный груз для минометного взвода, который находится сейчас на Курском направлении. Сбор организовали в рамках акции «Новогодняя посылка бойцу СВО».

В рамках акции «Новогодняя посылка бойцу СВО» защитники получат спутниковую связь, теплые вещи, аккумуляторные батареи, новогодние подарки.

«В преддверии Нового года стараемся максимальное внимание уделить нашим бойцам, которые сейчас с оружием в руках сражаются с врагом. Огромная работа ведется и всеми центрами образования округа», — рассказал директор Центра допризывной подготовки молодежи и начальник штаба «Юнармии» Богородского округа Сергей Чобот.

Это замечательная инициатива, которая показывает поддержку и заботу о солдатах, участвующих в СВО. Подарки и гуманитарная помощь помогут поднять моральный дух военнослужащих, особенно в праздничный период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проявить к членам семьей участников СВО особое внимание и заботу в праздничные дни. Эту работу усилят во всех городских округах региона.