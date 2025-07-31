Партию гуманитарной помощи отправили из Мытищ в зону СВО

Крупный гуманитарный груз для отправки на передовую нашим солдатам отправили из Мытищ в зону СВО. Сбор того, что сейчас особенно востребовано «за ленточкой», был организован в кратчайшие сроки.

Глава городского округа Мытищи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники подготовили масштабный сбор необходимой помощи для бойцов специальной военной операции.

Военнослужащие из Мытищ обратились с просьбой о сборе гуманитарной помощи, так как им было необходимо специализированное техническое оборудование для выполнения боевых задач. Генераторы, зарядные станции, инженерные кабели, спальные мешки и тактические рюкзаки отправили в кратчайшие сроки. Помощь из городского округа Мытищи будет доставлена на линию боевого соприкосновения.

«Хочу выразить благодарность генеральному директору ФГБУ „ВНИИР“ Ивану Иванову и всему коллективу института за их неравнодушие и поддержку нашим бойцам. Победа будет за нами!» — отметила Юлия Купецкая.