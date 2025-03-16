Партию гуманитарной помощи отправили из Домодедова в зону СВО

Активисты домодедовского отделения «Боевого братства» совершили сотую поездку с гуманитарной помощью в зону СВО. Они передали военнослужащим десятки коробок с необходимыми для фронта вещами.

Домодедовское отделение «Боевого братства» с первых дней спецоперации регулярно поставляет гуманитарную помощь в Донбасс и пострадавшие регионы.

Недавно они передали очередную партию с необходимыми вещами на гражданского населения и военных. На коробках написали: «С заботой о наших». Эти слова тоже добавляют бойцам боевого духа, уверены жители городского округа Домодедово.

«Работаем активно, все рода войск — это и танковые подразделения, противовоздушная оборона, минеры, саперы, РСЗУ, авиация, пехота. Задача — максимально охватить наибольшее количество подразделений и военнослужащих. Помощь должна быть многогранной, многовекторной и нужной», — сказал Сергей Низовкин, руководитель домодедовского отделения «Боевого братства».

Сергей Низовкин недавно возглавил домодедовское отделение «Боевого братства», однако фронту помогает с сентября 2022 года. Он совершил 30 поездок.

Председатель «Боевого братства» в Домодедове, муниципальный депутат Алексей Кирин отправился в зону СВО в сотый раз. Каждая поездка помогает фронту, добавил народный избранник.

«Люди, которые здесь, начиная от бабушек, этим живут. У меня Галина Викторовна за 2024 год больше 500 пар носков связала. Другая, Галина Сергеевна, закрутки делает. Еще одна пенсионерка яблоки сушит. И таких моментов очень много, когда люди понимают, что они делают доброе дело, делают его не только для себя, а вообще для всей страны, для Родины», — отметил Алексей Кирин.

Член «Боевого братства» Олег Жестков регулярно сопровождает конвой в Донбасс. Он поделился, что последние поездки стали более напряженными.

«Во время первых поездок мы практически на линию фронта приезжали. Не пускали, но туда можно было прорваться, чтобы привезти ребятам то, что им нужно. Сейчас, чтобы проехать куда-то дальше, есть большие проблемы. 15 километров — это небезопасная зона, и обычно ребята выезжают куда-то в тыловые районы, чтобы забрать то, что мы им привозим», — поделился Олег Жестков.

Отделение «Боевого братства» в Домодедове регулярно поставляет грузы в зону СВО.

«От всей души благодарю за все, что вы делаете, участников братства, его руководителя Сергея Низовкина, председателя правления Алексея Кирина», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.