Партию гуманитарной помощи из Люберец отправили в зону спецоперации

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Внедорожник и продукты собрали для поддержки военнослужащих. Отправка груза стала возможной благодаря совместным усилиям.

Очередная партия гуманитарной помощи для военнослужащих отправлена из городского округа Люберцы 8 января. Груз включает внедорожник УАЗ, продукты длительного хранения и маскировочные сети.

«Наша задача — не просто оказать помощь, а сделать ее максимально адресной и практичной», — отметил организатор акции, член Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Рустам Казанчев. Он подчеркнул, что организация оперативно реагирует на нужды военнослужащих. Отправка стала возможной благодаря активности ветеранов, поддержке местных предпринимателей и жителей округа.

Сбор помощи продолжается. Принимаются медикаменты, продукты, вещи первой необходимости, квадрокоптеры и оборудование. Передать помощь можно по адресу: улица Юбилейная, дом 6. Телефон для связи: 8 (498) 659-89-79.