Партию гуманитарной помощи из Люберец доставили в ДНР
Из Люберец в Донецкую Народную Республику была успешно доставлена партия гуманитарной помощи, организованная по просьбе благотворительного фонда «Вместе По Зову Сердца». Футбольная школа «Спартак» совместно с Федерацией футбола городского округа Люберцы передали клубу «Македоновка» из одноименного села Донецкой области мячи, спортивный инвентарь, манишки и комплекты формы для вратарей.
Депутат окружного Совета и директор школы «Спартак» Дмитрий Кудинов сообщил, что команда выступает во втором дивизионе чемпионата Мариуполя. Он выразил уверенность, что поддержка поможет им добиться лучших результатов и порадовать своих болельщиков.
Кроме того, по его словам, в Македоновскую среднюю школу отправили комплект баскетбольных мячей.
Еще одна посылка была направлена в Зарянский сельский Дом культуры Володарского района, где работают кружки по патриотическому воспитанию, вокалу, музыкальным инструментам и рукоделию, а также функционируют библиотека и спортзал.
«Передали в ДК наборы для игры в бадминтон и настольный теннис, обручи, игровые мячи, кегли. Спортинвентарь был приобретен на средства, собранные в рамках благотворительного турнира по футболу „ZA СВОих“, который проходил в Люберцах в феврале этого года», — рассказал президент Федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.
Ранее руководитель фонда «Домашний очаг» Марина Исаева передала депутату Совета Люберец Вячеславу Калинину гуманитарный груз для бойцов специальной военной операции.
В посылках были маскировочные сети, шлемы, медикаменты, окопные свечи, продукты быстрого приготовления и средства личной гигиены.