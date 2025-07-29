Партию гуманитарной помощи из Люберец доставили в ДНР

Из Люберец в Донецкую Народную Республику была успешно доставлена партия гуманитарной помощи, организованная по просьбе благотворительного фонда «Вместе По Зову Сердца». Футбольная школа «Спартак» совместно с Федерацией футбола городского округа Люберцы передали клубу «Македоновка» из одноименного села Донецкой области мячи, спортивный инвентарь, манишки и комплекты формы для вратарей.

Депутат окружного Совета и директор школы «Спартак» Дмитрий Кудинов сообщил, что команда выступает во втором дивизионе чемпионата Мариуполя. Он выразил уверенность, что поддержка поможет им добиться лучших результатов и порадовать своих болельщиков.

Кроме того, по его словам, в Македоновскую среднюю школу отправили комплект баскетбольных мячей.

Еще одна посылка была направлена в Зарянский сельский Дом культуры Володарского района, где работают кружки по патриотическому воспитанию, вокалу, музыкальным инструментам и рукоделию, а также функционируют библиотека и спортзал.