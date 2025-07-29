Партию гуманитарной помощи для военного госпиталя собрали в Балашихе

Общественная палата городского округа Балашиха поддержала военнослужащих, находящихся на лечении в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко в микрорайоне Купавна. На этот раз волонтеры собрали и подготовили более 200 специализированных косметических наборов для ухода за пациентами с ампутированными конечностями.

Сбор гуманитарной помощи прошел при поддержке главы Балашихи Сергея Юрова и производителя профессиональных косметических средств Estel. Организация помощи была инициирована по запросу Общественной палаты и Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

В акции приняли участие председатель Общественной палаты городского округа, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, волонтеры, а также участник специальной военной операции с позывным «Вожак».

«Сегодня наш дорогой „Вожак“, участник СВО и член Общественной палаты, в первый день отпуска пришел к нам в центр, чтобы помочь с сортировкой гуманитарной помощи для госпиталя. Мы подготовили 200 специализированных наборов для бойцов с ампутированными конечностями. В ближайшее время передадим их в госпиталь», — рассказала Елена Жарова.

Позывной «Вожак» принадлежит добровольцу, который ушел на фронт в декабре 2023 года и сейчас служит в отряде специального назначения «Грачи». Он неоднократно доставлял гуманитарную помощь на передовую и хорошо понимает важность такой поддержки для бойцов.

«Каждая передача с „гражданки“ — это сигнал, что мы не одни, что о нас помнят и поддерживают. Такие моменты придают моральные силы, особенно в тяжелых условиях. Огромное спасибо всем, кто помогает», — отметил «Вожак».

В городском округе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Дополнительная информация о пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.