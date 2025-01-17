Партию гуманитарного груза из Истры отправят в зону СВО

Большое количество гуманитарной помощи для бойцов СВО отвезут в распределительный пункт на этой неделе. На протяжении новогодних праздников пенсионеры из «Активного долголетия» трудились и собирали груз.

Дома они подготавливали ленты для маскировочных сетей. Также пенсионеры получат новые, которые потом раскрасят в бело-черные цвета и сплетут.

Кроме того, активисты собрали жестяную основу для окопных свечей, которые сейчас бойцам в зоне СВО нужны гораздо чаще, чем летом. Не останавливался сбор провизии и среди местных. Каждый что-то приносил для военнослужащих, жителей приграничных и новых территорий.

Участники клуба «Активное долголетие» сотрудничают с Московским областным госпиталем для ветеранов войн. Они добавят в посылки шерстяные изделия бойцам, которые лишились конечностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что поддерживать военных СВО и их семьи — это святая обязанность.