Партию гуманитарного груза из Истры отправят в зону СВО
Большое количество гуманитарной помощи для бойцов СВО отвезут в распределительный пункт на этой неделе. На протяжении новогодних праздников пенсионеры из «Активного долголетия» трудились и собирали груз.
Дома они подготавливали ленты для маскировочных сетей. Также пенсионеры получат новые, которые потом раскрасят в бело-черные цвета и сплетут.
Кроме того, активисты собрали жестяную основу для окопных свечей, которые сейчас бойцам в зоне СВО нужны гораздо чаще, чем летом. Не останавливался сбор провизии и среди местных. Каждый что-то приносил для военнослужащих, жителей приграничных и новых территорий.
Участники клуба «Активное долголетие» сотрудничают с Московским областным госпиталем для ветеранов войн. Они добавят в посылки шерстяные изделия бойцам, которые лишились конечностей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что поддерживать военных СВО и их семьи — это святая обязанность.