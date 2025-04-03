Партийцы в Лосино-Петровском передали волонтерам ткань для маскировочных сетей

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии» передали руководителю волонтерской группы «Сила в правде» Гузаль Даниловой партию специальной ткани. Ее используют для изготовления маскировочных сетей, которые отправляют в зону СВО.

Вячеслав Градин отметил, что партия «Единая Россия» и волонтеры Лосино-Петровского делают все, чтобы помощь бойцам была адресной и своевременной.

«Поддержка защитников — это не просто слова, а ежедневная работа. Сегодня мы передаем ткань, а завтра эти сети уже помогут сохранить жизни ребят», — добавил он.

Гузаль Данилова поблагодарила представителей партии за поддержку. Волонтерская группа «Сила в правде», которую она возглавляет, регулярно организует сборы гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, обеспечивает родственников защитников необходимыми вещами, координирует работу добровольцев, плетет маскировочные сети и изготавливает другую продукцию для фронта.

«Эта ткань — действительно ценный вклад в наше общее дело. Благодаря такой поддержке мы сможем сделать еще больше сетей, которые отправятся в зону проведения специальной военной операции с ближайшим гуманитарным грузом», — сказала Гузаль Данилова.