Жители Фрязина собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Члены местного отделения «Единой России» и молодогвардейцы отметили очередной день рождения партии добрыми делами. Одним из них стал сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Руководитель фракции «Единая Россия» Александра Киреева отметила, что всесторонняя поддержка имеет огромное значение для бойцов СВО. Активисты «Единой России» и МГЕР постоянно собирают и передают на фронт гуманитарные грузы, а также организуют различные мероприятия для семей военнослужащих.

На этот раз волонтеры подготовили к отправке в зону спецоперации теплые вещи, продукты и средства личной гигиены.

«Свой день рождения партия отмечает, делая добрые дела, помогая людям», — подчеркнула координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Александра Киреева.

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