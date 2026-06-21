Паромные перевозки в Крым временно приостановили

С воскресенья, 21 июня, паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановили. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В пресс-службе напомнили, что проезд по Крымскому мосту для большегрузного транспорта также запретили.



«Водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь», — заявили в оперштабе.

Ранее в Крыму также скорректировали расписание движения пассажирского железнодорожного транспорта. Въезд на полуостров с 10 июня происходит только в период с 05:00 до 23:00.

В летнее время по Крыму запустят 48 пар пригородных поездов, на дальних рейсах — 14 пар. Из них восемь пар будут следовать исключительно в светлое время суток, остальные шесть пар — до станции в Керчи. На пригородное сообщение изменения никак не повлияют.