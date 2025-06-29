Парковки для ветеранов СВО обустроят во дворах в Люберцах

В городском округе Люберцы активно ведется работа по созданию комфортной и доступной среды для ветеранов специальной военной операции. В частности, во дворах жилых домов, где проживают бойцы с инвалидностью, оборудуют специальные парковочные места.

Проверку доступности городской инфраструктуры для маломобильных групп населения осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой входят представители управлений социальной политики, ЖКХ и социальной защиты. Все выявленные препятствия фиксируются и передаются ответственным службам для оперативного устранения.

В начале июня глава округа Люберцы Владимир Волков лично возглавил работу комиссии на улице Гоголя в Томилино. Там поступила просьба от ветерана СВО, потерявшего ноги в результате тяжелого ранения, об организации парковочного места — необходимые работы уже выполнены.

«Чтобы адаптация бойцов к мирной жизни проходила максимально комфортно, совместно с люберецким отделением Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья особое внимание уделяем созданию доступной среды. В домах ветеранов управляющие компании ранее смонтировали удобные пандусы, выполнили необходимые работы в подъездах, сделали понижения бордюров во дворах. Эту важную работу, безусловно, будем продолжать», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Кроме того, дополнительные парковочные места для инвалидов-участников СВО уже обустроены у нескольких домов в микрорайоне Зенино. Для оформления парковочного пространства необходимо обратиться в люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области по телефону: 8 (498) 659-89-79.