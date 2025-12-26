Парки Солнечногорска опубликовали афишу мероприятий в новогодние праздники

На общегородском совещании под руководством главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова представили концепцию праздничных мероприятий «Свое и Наше. В гостях у сказки». Она создает единую атмосферу праздника по всему округу и органично вписывается в бренд «Зима в Подмосковье».

Ключевыми площадками в этом году стали центральная зона парка с тематическими объектами и декорациями, Советская площадь с главным символом праздника — 15-метровой елкой, где в ближайшее время будет установлена эффектная подсветка, а также территория возле ФОК «Авангард».

«Традиционная главная елка на центральной набережной озера Сенеж откроется 28 декабря большим театрализованным шоу. Но на этом мы не остановились. В каждом территориальном управлении будут работать свои праздничные площадки. Полная афиша мероприятий — на нашем официальном портале и в соцсетях. Мы сделаем все, чтобы праздник для каждого жителя был ярким, радостным и безопасным», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для удобства жителей и гостей округа создана специальная интерактивная карта, доступ к которой осуществляется через QR-код. Карта позволяет быстро найти местоположение праздничных объектов: 24 новогодние елки, 22 катка, семь будущих лыжных трасс.

В общей сложности запланировано свыше 260 культурных, образовательных и спортивных событий для разных возрастных категорий. Особое внимание уделяется детям участников специальной военной операции. Эти ребята принимают участие в праздничных программах «Елка главы» и губернаторской елке в Мытищах, проводимых в рамках общей концепции «Свое и наше. В гостях у сказки». Помимо традиционных концертов и представлений, каждый ребенок получает сладкое угощение.

Организаторы подготовили насыщенную программу праздничных событий, каждое из которых отличается уникальным названием и содержанием. Каждый из 12 дней станет особенным благодаря разнообразным активностям для широкой аудитории. Программа включает: 28 декабря — Сенежский карнавал, 29 декабря — Хороводов день, 30 декабря — Новогодняя суета, 31 декабря — Новый год под шубой, 1 января — Чайная станция, 2 января — Зимний день молодежи, 3 января — «Танцуют все!», 4 января — Мандаринов день, 5 января — «Неси меня олень…», 6 января — Хоккей на валенках, 7 января — Рождественские забавы, 8 января — сеНЕЖНОСТЬ, 9 января — Новогодний детектив или «Как уже 9 января?!», 10 января — Ярмарка добрых дел, 11 января — Силушка богатырская.

Среди нововведений текущего года — новогодний адвент-календарь с уникальными фотозонами на каждый день. Участники могут заполнить календарь, делая снимки в разных локациях и публикуя их в соцсетях с хештегом #12днейсенежности. Победители получат призы.

Подробная информация о мероприятиях будет опубликована в социальных сетях администрации городского округа.