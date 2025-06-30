Паника в Киеве, бункер Зеленского уничтожен. Внутри могли быть офицеры НАТО

Дандыкин: уничтоженный у Львова бункер мог использоваться как штаб Зеленского

В ночь на воскресенье, 29 июня, Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине. Ракета попала и в секретный бункер, который мог использовать Зеленский, предположил в беседе с aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Специалист объяснил, что разветвленную систему бункеров во Львове построили во времена СССР. В таких укреплениях могло укрыться высшее руководство армий государств Варшавского договора, куда входили Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия и другие страны.

Теперь же построенные десятки лет назад сооружения начали использовать украинские войска. По мнению Дандыкина, уничтоженный в ходе удара 29 июня бункер предназначался Владимиру Зеленскому.

Украинский лидер использовал его, предположительно, в качестве резервного. Подпольщики сообщали, что укрепление «крутое и навороченное, как в фильмах про командные центры ЦРУ».

Дандыкин добавил, что, вероятнее всего, сам президент Украины не находился в бункере в момент удара. Внутри, по его мнению, могли прятаться от налета некие офицеры НАТО.

Удар в ночь на 29 июня стал одним из самых масштабных с момента начала СВО. По всей территории Украины звучала воздушная тревога.