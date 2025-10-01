Памятный мурал «Воинам Отечества» открыли в Люберцах

Памятный мурал «Воинам Отечества» открыли на территории гимназии № 5 в Люберцах. Он посвящен памяти люберчан — героев Великой Отечественной войны, афганской и чеченской кампаний, а также участников специальной военной операции.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что инициатива по увековечиванию подвига люберчан, отдавших жизни за Отечество в различные исторические периоды нашей страны, принадлежит семье погибшего под Курском участника СВО Дмитрия Стукалина. Он учился в этой школе, сейчас в ней учатся сын и дочь героя.

«Мы должны помнить и чтить своих героев. Для детей и молодежи важно примеры мужества и любви к Родине», — отметил заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Николай Чернобровкин.

Эскиз для мурала рисовали ученики гимназии. На основании их работ был разработан окончательный вариант памятной композиции.