Памятный мурал «Воинам Отечества» открыли в Люберцах

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Памятный мурал «Воинам Отечества» открыли на территории гимназии № 5 в Люберцах. Он посвящен памяти люберчан — героев Великой Отечественной войны, афганской и чеченской кампаний, а также участников специальной военной операции.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что инициатива по увековечиванию подвига люберчан, отдавших жизни за Отечество в различные исторические периоды нашей страны, принадлежит семье погибшего под Курском участника СВО Дмитрия Стукалина. Он учился в этой школе, сейчас в ней учатся сын и дочь героя.

Проект поддержала администрация Люберец, депутаты окружного Совета, Почетные граждане округа, ветераны СВО.

«Мы должны помнить и чтить своих героев. Для детей и молодежи важно примеры мужества и любви к Родине», — отметил заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Николай Чернобровкин.

Эскиз для мурала рисовали ученики гимназии. На основании их работ был разработан окончательный вариант памятной композиции.

«Мурал стал не просто украшением города, но и местом памяти, где каждый мазок краски — это рассказ о доблести, чести и любви к Родине. Люберцы гордятся своими сыновьями, чьи имена навсегда вписаны в историю. Вечная слава героям, чей подвиг вдохновляет нас», — отметил депутат окружного Совета Александр Мурашкин.

Проект реализован в рамках программ «Успех в единстве поколений» и «Историческая память» партии «Единая Россия».

