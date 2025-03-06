Памятные знаки семьям погибших защитников Отечества вручили в Воскресенске

В преддверии Международного женского дня глава городского округа Воскресенск и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин выразил признательность матерям и женам погибших защитников Отечества. В Центральной библиотеке имени Инны Гофф, в отделе краеведения, состоялась литературно-музыкальная программа под названием «Мы славим женщину России».

В рамках этого мероприятия Алексей Малкин вручил знаки отличия «Семье погибшего защитника Отечества» женщинам из Воскресенска, чьи близкие — мужья и сыновья — отдали свои жизни, исполняя воинский долг.

Обращаясь к собравшимся, Алексей Малкин пожелал женщинам крепкого здоровья, стойкости и душевного равновесия, а также счастья и благополучия. Он поблагодарил их за воспитание героев, которые ценой своей жизни защитили Родину.

«Благодарю за неоценимый вклад в главное дело России, за героев, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину. Вечная им память и слава», — сказал глава округа.