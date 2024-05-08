Памятные доски о бойцах СВО установили в Котельниках | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 22:17 Памятные доски о бойцах СВО установили в Котельниках Телеканал «360»

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Памятные доски бойцам СВО установили в сквере «Патриот» в Котельниках. Защитники Родины Юрий Корецкий, Виталий Добычин и Маруфжон Махмудов погибли при выполнении служебного долга. Все трое награждены орденом Мужества посмертно.

На Аллею Памяти пришли родственники погибших бойцов, ветераны, депутаты, а также члены молодежных военно-патриотических объединений. Память героев почтили минутой молчания.

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«У нас на Руси всегда есть, всегда будут защитники и герои. Ребята, которые встают плечом к плечу и защищают нашу Родину. И очень важно, что бы молодое поколение, все кто здесь стоит, вся наша страна, наши ребята, вся наша молодежь помнила и знала что происходило и в годы Великой Отечественной войны и что происходит сегодня», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

После открытия памятных досок, собравшиеся возложили цветы к мемориалу. Мероприятие провели в преддверии Дня Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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