Памятную табличку участнику СВО Николаю Мишеневу установили в Мытищах

Трагедия произошла в марте 2025 года. Николай ушел на спецоперацию добровольцем и погиб в 58 лет. Его возвращения с фронта ждали дочь и два маленьких внука, для которых смерть деда стало большой травмой.

Николай Мишенев работал боцманом на флоте до того, как ушел воевать. Его могло не быть месяцами, но потом он всегда возвращался и проводил время с семьей. Родственники привыкли к такому образу жизни, поэтому так тяжело принять потерю Николая. Кажется, что он просто ушел в дальнее плаванье. Мемориальная табличка не вернет внукам дедушку, но поможет сохранить о нем память.

Подробности подвига николая до завершения спецоперации останутся тайной. Информацию раскроют по завершению боевых действий.