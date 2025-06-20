Памятную доску в честь бойца СВО Михаила Преснова планируют установить в Воскресенске

В Воскресенске прошло очередное заседание комиссии по увековечению памяти выдающихся жителей и значимых событий округа. Собравшиеся приняли решение установить мемориальную доску в честь Михаила Преснова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Уроженец Воскресенска Михаил Преснов окончил химико-механический техникум, исполнял интернациональный долг в Афганистане, а позднее работал в Спортивно-оздоровительном комплексе «Федино» Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивное объединение „Центр“». Михаил посвятил своей профессиональной деятельности более 20 лет: работал с подрастающим поколением, воспитывал в ребятах патриотизм. За вклад в работу с молодежью его удостоили многочисленных наград губернатора Московской области.

В прошлом году Михаил добровольцем отправился на фронт. Защитник погиб 3 сентября при выполнении воинского долга. Михаила Преснова наградили орденом Мужества посмертно.

Памятную доску в честь героя планируют установить на здании Муниципального образовательного учреждения «Лицей имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова», где учился Михаил. Окончательное решение депутаты округа примут на заседании Совета.