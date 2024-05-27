Памятную доску в честь бойца СВО Михаила Орчикова открыли в Балашихе

Мемориальную табличку открыли в Балашихе в память об участнике специальной военной операции Михаиле Орчикове. Ее установили на фасаде дома № 15 на улице Кудаковского, где жил военнослужащий.

Майор Орчиков родился в Балашихе, учился в школе № 9. После срочной службы он поступил в Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге. Служил во Владикавказе. Прошел Чечню, Ингушетию, Южную Осетию, с первый дней был и на специальной военной операции.

«Это важно, каждого важно помнить. Я пришла с сыном Ярославом. Здесь также сегодня сестра Михаила, друзья семьи, много людей пришло», — сказала супруга Михаила Орчикова Анжелика.

Торжественную церемонию открытия памятной таблички посетили близкие Михаила, жители дома, заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, руководитель местного комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина.

«Мы собрались, чтобы открыть памятную доску Михаилу Михайловичу, человеку большой силы воли, бодрости духа, настоящему герою, который прошел не один военный конфликт. К сожалению, во время проведения специальной военной операции, он погиб. Мы его помним. Приносим самые искренние слова соболезнования от главы городского округа, от себя лично», — сказал Варнавский.

Михаил Орчиков посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали жене военнослужащего.

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