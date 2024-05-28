Памятную доску в честь бойца СВО Александра Маркина открыли в Балашихе

Мемориальную табличку в память об участнике специальной военной операции Александре Маркине открыли в Балашихе. Установили ее на фасаде дома № 21 по улице Новослободской в деревне Пуршево, где жил боец.

Торжественную церемонию открытия памятной доски провели в деревне Пуршево. Александр Маркин родился в Балашихе в 1990 году, учился здесь в школе, потом в колледже на повара. Служил в армии в Нижнем Новгороде. В мае 2023 он ушел добровольцем на спецоперацию, в том же месяце он погиб под Артемовском.

«Он был очень разносторонним человеком. Прекрасно готовил. Работал водителем. Был очень честным, никого не обижал, никому не сделал плохо. Я горжусь им. Он молодец, не прятался», — сказал отчим Александра Маркина Григорий Большешапов.

Мероприятие по случаю открытия мемориальной таблички посетили близкие бойца, ветераны, заместители главы Балашихи Михаил Объедков и Максим Сидоркин, руководитель местного комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина.

«Сегодня мы открываем памятную доску нашему герою Александру — настоящему защитнику Отечества. Как наши деды и прадеды он встал на борьбу с фашизмом. Ценой своей жизни Александр выполнил свой долг. Он настоящий герой, настоящий патриот. Александр навсегда останется в нашей памяти», — сказал Объедков.

Александр Маркин посмертно награжден медалью «За отвагу».

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