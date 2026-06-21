Памятную доску участнику СВО Дмитрию Кириллову открыли в Химках
Мемориал появился на здании многофункционального социального комплекса «Восход». Дмитрий Кириллов — ветеран боевых действий, основатель военно-патриотического объединения «СОВА» — долгие годы занимался воспитанием молодежи.
В церемонии участвовали глава округа Инна Федотова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, родные и близкие героя, воспитанники объединения «СОВА» и активные жители.
Инна Федотова отметила, что Дмитрий был не просто офицером, прошедшим горячие точки и погибшим при выполнении боевых задач. Он был наставником с большой душой, педагогом, который собственным примером учил ребят любить страну и быть готовыми встать на ее защиту.
Дмитрий служил в подразделениях специального назначения, участвовал в миротворческой миссии в Приднестровье и в Чеченских кампаниях. В 2013 году он создал объединение «СОВА», которое воспитало не одно поколение химчан.
В 2022 году мужчина добровольцем ушел в зону специальной военной операции. Выполняя боевую задачу на передовой, он корректировал огонь по противнику и погиб. Его посмертно наградили Орденом Мужества.
Сегодня дело Дмитрия живет в его воспитанниках, которые пошли по его стопам. Николай Томашов подчеркнул, что для многих жителей он стал примером настоящего офицера и наставника, а его воспитанники служат в армии, работают в силовых структурах и спасательных службах.