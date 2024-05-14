Памятную доску о бойце СВО Михаиле Пирожкове открыли в Балашихе | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 12:26 Памятную доску о бойце СВО Михаиле Пирожкове открыли в Балашихе Фото: Евгений Дудин

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Мемориальную табличку в честь участника специальной военной операции Михаила Пирожкова установили в Балашихе. Он погиб в феврале прошлого года под Артемовском.

Памятную доску Михаилу Пирожкову установили на фасаде дома № 5 на улице Калинина в микрорайоне Железнодорожный. Здесь боец жил с супругой Ириной и дочкой Настей. Ирина рассказала, что муж решил пойти добровольцем и сообщил ей об этом, когда уже прибыл на место службы.

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«Никогда бы не подумала, что в такое, казалось бы, мирное время, нас всех объединит горе. Я благодарю своего мужа Мишу за нашу замечательную дочь, она — наша гордость! Настя учится на втором курсе в колледже „Энергия“, сейчас у нее сессия. Я благодарю каждого за внимание и поддержку, которое вы нам оказываете. Они нам очень нужны», — сказала Ирина Пирожкова.

На церемонии открытия памятной таблички также присутствовали председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, руководитель местного Комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, военнослужащие и близкие Михаила.

«Сегодня нас с вами защищают наши военнослужащие. Михаил Сергеевич по зову сердца, по доброй воле встал на нашу защиту. К сожалению, 24 февраля прошлого года он героически погиб при исполнении служебных обязанностей. Наша святая обязанность — сохранить память о наших героях», — подчеркнул Попов.

Михаил Пирожков родился в Балашихе, учился в школе № 10. После работал слесарем по вентиляции 5-го разряда. В зону специальной военной операции ушел в начале 2023 года. Погиб под Артемовском и посмертно награжден медалью «За Отвагу».

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