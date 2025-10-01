Память жертв трагедии в Бабьем Яре почтили в Химках

Страшной трагедии в Бабьем Яре в этом году исполняется 84 года. Церемонию памяти, посвященную жертвам тех дней, провели в сквере Марии Рубцовой в Химках.

Немецко-фашистские захватчики расстреляли десятки тысяч мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

«В условиях проведения специальной военной операции, особенно важно сохранять историческую память и правду о таких трагических страницах прошлого. Попытки искажения фактов и оправдания нацизма представляют угрозу для будущих поколений. Чтить память жертв и говорить правду о событиях Бабьего Яра — значит противостоять реваншизму и не позволять переписывать историю нашей Отчизны», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Жителям города рассказали, как развивались события в Бабьем Яре в 1941 году. Погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Родина помнит» в конце церемонии. Мероприятие прошло в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«Подобные мероприятия — это не просто рассказ о прошлом. Это мощное напоминание каждому из нас о том, что история нашей страны живет в сердцах ее граждан и находит отражение в делах и сегодня. Именно поэтому организаторы приглашают на встречи героев нашего времени — участников специальной военной операции», — рассказала депутат Юлия Ишкова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что памятный митинг в сквере Марии Рубцовой продолжил эту традицию. Член химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владислав Степушин выступил перед собравшимися.