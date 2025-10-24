Память жертв теракта на Дубровке почтили в Химках

В рамках программы «Успех V единстве поколений» в читальном зале городской библиотеке № 3 в Химках прошло два патриотических мероприятия. Жителям показали фильм «Калашников», снятый режиссером Константином Бусловым, а также прошла встреча, посвященная памяти жертв теракта на Дубровке в 2002 году.

Началось мероприятие с кинопоказа фильма «Калашников». Зрители не только насладились просмотром, но и узнали больше о том, как создавали фильм и о его исторической подоплеке.

«Во время специальной военной операции автомат Калашникова по-прежнему остается главным оружием российского бойца. Его надежность и простота делают его символом инженерного гения и стойкости русского характера», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

После кинопоказа состоялась встреча, посвященная одной из самых тяжелых страниц современной истории России — теракту на Дубровке в 2002 году.

«Говорить об этом тяжело, но необходимо. Мы не имеем права забывать боль тех, кто оказался в заложниках террора. Память о них объединяет нас и напоминает, что человеческая жизнь — величайшая ценность. Патриотизм — это не только гордость за подвиги, но и память о трагедиях», — прокомментировала депутат Галина Болотова.

Во время обсуждения участники делились воспоминаниями о боли, которую испытала страна. Память погибших мирных жителей «Норд-Оста» почтили минутой молчания.