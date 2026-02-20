Память воинов-интернационалистов почтили в школе «Вектор» в Воскресенске

Патриотический час, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, организовали в рамках партийного проекта «Единой России» «Успех V единстве поколений». С учащимися встретились представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и депутат окружного совета Сергей Слепов.

Ветераны поделились со школьниками своими воспоминаниями. Ребята посмотрели документальные кадры, напомнившие о сложных страницах истории нашей страны. Со сцены прозвучали стихи, посвященные героям.

Особо трогательным моментом встречи стали слова матерей погибших воинов, которые призвали молодежь помнить историю своей страны и расти настоящими патриотами, готовыми защищать Отечество.

Школьники, педагоги и почетные гости почтили минутой молчания память тех, кто с честью и мужеством выполнял свой воинский долг в разных уголках мира.