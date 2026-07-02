Память ветеранов боевых действий почтили в Павловском Посаде

Мероприятие состоялось 1 июля во дворце культуры «Павлово-Покровский». Гости и волонтеры зажгли свечи, выложив из них слово «Помним», а завершился вечер минутой молчания.

Руководитель местного отделения фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова отметила, что День ветеранов боевых действий — это день памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны, о товарищах, которые не вернулись, о годах, когда главным было выполнение приказа и спасение родных.

С особой гордостью и уважением приветствовали участников специальной военной операции и их родных. Павловский Посад гордится теми, кто участвовал в войне и локальных конфликтах, а также теми, кто сейчас на передовой. На вечере выступили демобилизованные военнослужащие, руководитель местного отделения Ассоциации СВО Роман Фаленков, а также начальник Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Александр Дяченко. Солисты дворца культуры выступили с творческими номерами.

Заместитель главы округа Светлана Аргунова подчеркнула, что для каждой семьи известие о гибели при выполнении боевого долга — невосполнимая утрата, и жители скорбят вместе с родными и близкими павших солдат.