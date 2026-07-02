Память ветеранов боевых действий почтили в Чехове

1 июля традиционно отмечают День ветеранов боевых действий. Военные, неравнодушные жители и представители администрации собрались у барельефа воинам-интернационалистам на бульваре Воинской Славы.

Сегодня в округе проживают более 1,6 тысячи ветеранов. 230 человек из них выполняли интернациональный долг в Афганистане, 95 прошли через две чеченские войны. Теперь их ряды пополнили свыше 120 ветеранов специальной военной операции. В разных войнах и конфликтах округ потерял 17 своих защитников. В память о погибших накануне праздника на одном из домов на улице Московской разместили памятный мурал.

«Сохраняя память, мы выражаем глубокую благодарность и признательность всем нашим защитникам — тем, кто прошел войны и сегодня продолжает защищать интересы России. Они — живой пример мужества и силы духа. Мы искренне гордимся героизмом наших защитников и всей душой ждем их скорейшего возвращения с победой в родной дом, под мирное небо», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Память погибших бойцов почтили минутой молчания и оружейным салютом, после чего возложили цветы к подножию памятника.