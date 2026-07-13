Память участника СВО Александра Гаврилова увековечили в Люберцах

В городском округе Люберцы увековечили память участника специальной военной операции Александра Гаврилова. Мемориальную доску установили на фасаде дома, где жил офицер.

В городском округе Люберцы состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о земляке, участнике специальной военной операции Александре Гаврилове. Памятный знак установлен на фасаде дома № 120, корпус 1 на Октябрьском проспекте.

В церемонии приняли участие мама, супруга и дочери Александра Гаврилова, глава городского округа Люберцы Владимир Волков, ветераны и действующие участники специальной военной операции, волонтеры и школьники.

Александр Гаврилов родился в семье офицера Воздушно-десантных войск. После прохождения срочной службы он решил продолжить военную карьеру, прошел переподготовку в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и стал командиром десантно-штурмового взвода.

Военнослужащий участвовал в выполнении боевых задач в Сирии, где был награжден медалью «За отвагу». С первых дней специальной военной операции он находился на передовой, выполняя задачи на Николаевском, Херсонском и Запорожском направлениях. За мужество и самоотверженность Александр Гаврилов был удостоен ордена Мужества, медали Суворова, медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

26 августа 2024 года гвардии капитан Александр Гаврилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Ему было 33 года.

«Это невосполнимая утрата для родных — и для каждого из нас. В Люберцах у Александра остались жена Елена и две дочери — Лия и Ева… Знайте, что мы всегда рядом. Мы помним. И эту память передадим нашим детям», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Указом Президента Российской Федерации Александр Гаврилов награжден орденом Мужества посмертно.