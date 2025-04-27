Память погибших при исполнении служебного долга спасателей почтили в Химках

В спортивном комплексе «Родина» городского округа Химки прошло патриотическое мероприятие ко Дню памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга. Участникам встречи рассказали о профессии спасателя, а спортсмены-инвалиды клуба «Благо» сдали нормы ГТО.

По словам муниципального депутата Николая Томашова, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций — это настоящие защитники, которые идут и в огонь, и в воду для спасения других. Депутат отметил, что сегодня они выполняют свой долг не только в мирной жизни, но и в зоне проведения специальной военной операции.

Боец специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества Абдукодир Кушаков поделился с собравшимися историями, как солдатам на фронте помогает мирное население. Кто-то передает гуманитарную помощь, кто-то пишет письма с теплыми словами поддержки. Все это — мощная опора для защитников и членов их семей.

Помимо этого, на мероприятии спортсмены-инвалиды из клуба «Благо» сдали нормы ГТО. Эта часть программы стала символом силы духа, преодоления себя, воли к победе.

«Память о героях, отдавших жизнь во имя спасения других, должна жить в сердцах каждого. Важно воспитывать подрастающее поколение на примерах настоящего мужества, силы духа и любви к Родине», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Отметим, что это патриотическое мероприятие стало частью масштабной программы «Успех V единстве поколений». С 2024 года ее реализуют в Химках для объединение жителей разных поколений вокруг общих ценностей: уважения к истории и культуре страны, любви к России и к своему городу.