Память погибших бойцов СВО почтили в филиале Музея Победы в Красногорске

На мероприятие пригласили семьи бойцов специальной военной операции. Им вручили государственные награды за отвагу и героизм, проявленные их родственниками на фронте.

В церемонии в Красногорском филиале Музея Победы также приняли участие ветераны, юнармейцы, кадеты. Депутат Московской областной думы Роман Володин выразил благодарность родителям, воспитавшим настоящих героев.

«История показывает, что в нашем государстве всегда были, есть и будут люди, которые в сложный момент рискнут своей жизнью и пойдут защищать Родину», — сказал Роман Володин.

Со словами благодарности и поддержки к гостям акже обратились директор филиала Музея Победы Наталья Овчарова, начальник управления по социальным вопросам администрации Красногорска Татьяна Квасникова и руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Богдан Андриянов.

На памятном мероприятии выдвинули инициативу создать «банку памяти» с именами, документами, личными вещами современных героев.