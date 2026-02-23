Память павших защитников почтили в Люберцах

В канун Дня защитника Отечества в Люберцах прошло возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». Участие в церемонии приняли глава округа Владимир Волков, бойцы СВО, депутаты и местные жители.

Участники почтили минутой молчания тех, кто отдал жизнь за Родину. К подножию мемориала легли живые цветы.

«Низкий поклон за ваш подвиг! Мы помним», — сказал глава округа Владимир Волков.

Особые слова он адресовал участникам специальной военной операции. Поблагодарил их за отвагу и верность долгу.

На церемонии также присутствовали представители люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО. Руководитель Александр Кулагин подчеркнул важность сохранения традиций и воспитания молодежи на примерах доблести.