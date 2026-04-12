Меркурис допустил, что после Пасхи весь Донбасс перейдет под контроль России

Украинские войска рискуют потерять контроль над последними территориями в Донбассе после пасхального перемирия. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала , отметив, что после праздника активизируется российское наступление.

По его словам, после Пасхи в зоне спецоперации будет наблюдаться большая активность, чем в последнее время. Возможно, города Донбасса падут один за другим.

«Я могу лишь сказать, что поражение ВСУ будет еще более горьким и полным. А победа России будет еще более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все ожидали», — подчеркнул он.

Меркурис объяснил такое развитие событий оперативным провалом ВСУ в ДНР. Это подтвердил недавно проведенный обмен телами погибших военных между Россией и Украиной.

Кроме того, значительно ухудшилось положение позиций ВСУ на севере Константиновки, где находится последняя крупная линия обороны украинцев в Донбассе. Если армия России возьмет под контроль эти укрепленные города, то разрушит главную линию обороны Киева. В этом случае Донбасс полностью перейдет под контроль России.

Ранее Минобороны сообщило, что покидающие позиции формирования ВСУ специально оставляют растяжки и мины-ловушки в самых неожиданных местах.