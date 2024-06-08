Падение Одессы в течение 60 дней предсказали в США

Российская армия может взять Одессу и многие другие территории в течение одного-двух месяцев боев. Об этом отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в интервью журналисту Дэнни Хайфону на YouTube-канале.

По словам эксперта, он посмотрел на карту и увидел, какие территории уже взяты под контроль Россией и какие могут присоединиться уже в ближайшие 30-60 дней.

«Портовый город Одесса падет. У Украины не будет портов на Черном море, пусть забудут про торговлю зерном», — сказал он.

Американский офицер назвал абсурдными заявления украинских и западных политиков о том, что ВСУ могут одержать победу над Россией. Если конфликт затянется, Украина может лишиться многих территорий, а отсутствие выхода к морю разорит ее экономику.

А вот Москве достанется значительная часть черноморских портов и плодородные земли, резюмировал Уилкерсон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры о мире с Украиной возможны на основе условий, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.