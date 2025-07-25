Падение обломков БПЛА на пути вызвало задержку поездов в Ростовской области

Из-за падения обломков дронов на станции Песчанокопская и Тимашевская в Краснодарском крае и Ростовской области возникли сбои в расписании более 10 поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

На станциях из-за БПЛА повредилась контактная сеть. В Краснодарском крае в результате падения фрагментов беспилотника пострадал пассажир поезда № 125 Москва — Новороссийск.

«Медицинская помощь ему оказана на месте. Несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места», — отметили в пресс-службе.

Компания добавила, что специалисты предпринимают все возможные меры для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

В ночь на 25 июля средства противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 105 БПЛА. Налеты дронов произошли в Белгородской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также над акваторией Азовского моря.