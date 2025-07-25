Более 100 беспилотников ВСУ уничтожили над регионами России за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 25 аппаратов. Еще 25 БПЛА ликвидировали в Брянской области, 23 — в Ростовской, девять — над акваторией Азовского моря.

«Восемь — над территорией Краснодарского края, пять — над территорией Ставропольского края», — сообщили в министерстве.

По три дрона уничтожили под Курском и Тамбовом, два — под Воронежем и один — в Орловской области.

Ночная массированная атака ВСУ на Краснодарский край повредила железнодорожную инфраструктуру и жилые дома. Два человека пострадали.