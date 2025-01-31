Оздоровительный центр в Воскресенске подарил курс процедур семьям бойцов СВО

Женщинам, которые ежедневно испытывают тревогу и страх, переживая за своих близких, центр предоставил бесплатные оздоровительные курсы. Ежемесячно будут выделены пять таких курсов по пять процедур в каждом. Супруги бойцов СВО и их матери получат уникальную возможность восстановления на физическом и эмоциональном уровне с использованием передовых методик, включая зеркала Козырева.

Руководитель партийного проекта «Женское движение Единой России» Анна Кольцова выразила уверенность, что сотрудничество с оздоровительным центром станет важным шагом в поддержке семей участников СВО и поможет им обрести внутреннее равновесие и силы. «Если вы или ваши знакомые нуждаетесь в такой поддержке, пишите нам — будем помогать вместе», — сказала она.