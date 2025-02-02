Захарова: за теракт в школе-интернате Суджи в ответ Запад как спонсор Украины

Запад несет прямую ответственность за произошедший в школе-интернате Суджи теракт, поскольку накачивает ВСУ оружием. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям», — подчеркнула она.

Дипломат назвала спланированный обстрел школы-интерната, где находились люди, еще одним свидетельством бесчеловечных преступлений Киева. Срока давности у них нет, сказала Захарова.

«Обстрелы мирного населения и гражданских объектов Курской области и других российских регионов наглядно демонстрируют варварскую сущность киевского режима, погрязшего в беззаконии и стремящегося уничтожить как можно больше русских людей», — добавила официальный представитель МИД.

Она пообещала, что всех организаторов и исполнителей этого и других преступлений Украины обязательно накажут в соответствии с законом.

Захарова также призвала мировое сообщество — правительства и профильные международные структуры — осудить удар по школе-интернату и публично отстраниться от украинских властей и их кураторов с Запада.