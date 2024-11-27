«Крепкая пощечина». НАТО посоветовали дважды подумать перед нападением на Россию

Испытания новейшей российской ракеты «Орешник» и реакция на них североатлантического альянса НАТО вызывают сомнения в готовности альянса к прямому конфликту с Россией. Такое мнение выразило турецкое издание dikGAZETE .

В статье упоминается план Operation Deutschland, согласно которому Германия должна стать логистическим хабом для переброски сил НАТО на восток Европы в случае войны с РФ.

«Можно ли рассчитывать на то, что НАТО сможет соблюдать этот план нападения на Россию, если альянс начинает нервничать из-за испытания ракет даже без ядерных боеголовок?» — задался вопросом журналист издания.

Испытание ракеты «Орешник», по мнению издания, стали последним предупреждением президента Владимира Путина для западных стран. Россия показала, что готова принять меры для обеспечения собственной безопасности, если Запад не прекратит ей угрожать. Как подчеркнул автор статьи, ядерный арсенал России способен уничтожить всех членов НАТО.

«Западные страны, определенно, сильно задумаются над российским сигналом. Атакующий российские территории через украинских военных Запад еще никогда в жизни не получал такой крепкой пощечины», — заключил журналист.

Ранее появилось сообщение об экстренном заседании Совета Украина — НАТО после применения ВС России ракеты «Орешник». По данным журналистов, постпреды соберутся по инициативе украинской стороны.